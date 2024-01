Milan, colpo a sorpresa: "Ecco chi arriva a centrocampo"

Federico Strumolo 13 gennaio 2024 a

La tattica del Milan sul mercato è chiara: a gennaio non si investe, ma si possono cogliere opportunità. Una di queste porta al Rennes (prossimo avversario in Europa League, dove Nemanja Matic è in uscita dopo aver rotto con il club.

È complicato pensare che i francesi possano lasciar partire a costo zero il 35enne serbo, considerando i 2,5 milioni di euro investiti la scorsa estate per acquistarlo dalla Roma, ma i rossoneri ci pensano, in particolare dopo l’uscita di Rade Krunic (30 anni), volato a Istanbul per cominciare la sua avventura con il Fenerbahce. Sembra raffreddarsi, invece, la pista che portava a Hamed Traoré (23), sempre più vicino al Napoli: l’ex Sassuolo può arrivare in prestito dal Bournemouth, dove non si è mai ambientato.

La Fiorentina si prepara ad accogliere Davide Faraoni (32), in arrivo dal Verona, che proprio in queste ore sta definendo anche l’uscita di Josh Doig (21), verso il Marsiglia: i francesi verseranno 6 milioni nelle casse dei veneti (battuta la concorrenza del Torino). Intanto si muovono in entrata anche le squadre della parte destra della classifica: il Sassuolo sfida la Salernitana per José Palomino (34), che lascerà l’Atalanta, Monza e Genoa pensano a Milan Djuric (33) del Verona.