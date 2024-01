Inter, rissa in discoteca: "Facci vedere le foto", per due giocatori finisce male

16 gennaio 2024 a

a

a

Una lite in discoteca a Milano, all’Hollywood, ha visto coinvolti due calciatori dell’Inter: Marko Arnautovic e un suo compagno di cui però non si conosce l’identità. I fatti, secondo il racconto de Il Gazzettino, sarebbero avvenuti il 6 gennaio scorso. Alla festa, inoltre, erano presenti anche calciatori appartenenti alle squadre di Inter e Verona, che proprio quel giorno avevano giocato a San Siro il match dell’ora di pranzo, finito tra le polemiche per il contestato gol di Davide Frattesi che andava annullato da Fabbri con l’aiuto del Var.

Secondo il racconto del Gazzettino, un giovane friulano è stato aggredito verbalmente e accusato di aver immortalato la serata senza il consenso dei calciatori. Dopo aver trascorso la serata con gli amici, sarebbe stato avvicinato dal giocatore dell'Inter Marko Arnautovic e da un compagno di squadra (di cui non si conosce l'identità) che gli avrebbero domandato se avesse realizzato foto o video dei calciatori. Domanda a cui il giovane ha risposto di no. I giocatori, scettici, lo hanno però costretto ad abbandonare il locale, conducendolo nel parcheggio e costringendolo a mostrare il contenuto del suo cellulare.

L'Inter travolge il Monza, doppiette di Calhanoglu e Lautaro: finisce 5-1



Il friulano, così, ha reagito subito presentando una denuncia attraverso lo Studio Legale Tutino di Udine, richiedendo anche l'analisi delle impronte sul suo cellulare. L’accusa è quella di violazione della privacy. Attualmente il telefono è in mano alle autorità giudiziarie come prova, mentre le registrazioni delle telecamere di sicurezza della discoteca sono state richieste per condurre l'indagine. Si attendono i risultati delle indagini, intanto lo Studio Legale Tutino ha definito gli eventi come "gravissimi ed ingiustificabili”.