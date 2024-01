Supercoppa, l'Inter domina la Lazio e va in finale contro il Napoli

19 gennaio 2024 a

Dall'Olimpico di Roma all''Al-Awwal Park Stadium' di Riad. Cambia lo scenario, ma non il risultato. L'Inter batte la Lazio 3-0 e si regala la finale della Supercoppa italiana contro il Napoli che si giocherà lunedì sera. Simone Inzaghi compie un passo verso il tris nel trofeo che, sulla panchina nerazzurra, ha vinto nelle ultime due edizioni. Un pass, quello per la finale, arrivato grazie a una vittoria mai in discussione con un dominio assoluto dal 1'. Lazio non pervenuta, neanche lontana parente dell'ultimo periodo fatto di 5 vittorie tra campionato e Coppa Italia.

Inzaghi sceglie Darmian titolare sulla fascia destra al posto di Dumfries, Sarri a pochi minuti dall'inizio del match decide di cambiare un elemento del suo tridente. Fuori Zaccagni, dentro Pedro con Immobile e Felipe Anderson.

L'Inter parte forte e costruisce subito un'occasione con Thuram che al 4' spara alto da buona posizione. Al 7' è ancora il numero 9 nerazzurro a rendersi pericoloso con un tuffo di testa salvato da Gila in calcio d'angolo. Al 12' arriva il vantaggio nerazzurro con Thuram. L'attaccante figlio d'arte deve solo spingere in rete un cross di Bastoni rifinito da un tocco di tacco di Dimarco. Al 22' uno squillo della Lazio con il tiro di Felipe Anderson che però va fuori. Al 30'la squadra di Simone Inzaghi sfiora il 2-0, ma Lautaro Martinez non arriva su uno dei soliti cross di Dimarco. Al 32' provvidenziale Provedel che prima para un tiro del capitano nerazzurro e poi con un guizzo toglie la palla dalla disponibilità di Thuram che era pronto alla doppietta. Al 36' ancora Inter con un'azione da PlayStation che porta al tiro Barella che spacca la traversa con un tiro al volo. Al 42' l'Inter continua il suo dominio e porta al tiro Darmian. Il tiro del numero 36, però, è solo potenza. A pochi secondi dalla fine del primo tempo Thuram semina ancora una volta il panico in area laziale, ma non riesce a concludere.

A inizio ripresa subito Var protagonista. Pedro tocca Lautaro Martinez in area, l'arbitro Marchetti prima lascia correre, poi richiamato dal Var assegna un calcio di rigore. Calhanoglu non sbaglia ed è 2-0. Sarri prova la scossa inserendo Luis Alberto e Cataldi, ma passa poco più di un minuto e l'Inter ha l'occasione per il tris. Questa volta, però, la traversa dice no a Lautaro Martinez. Luis Alberto dà qualcosa in più ai biancocelesti che arrivano al tiro con Felipe Anderson, palla alta. Cambio di fronte e Lautaro Martinez sfiora il palo con una conclusione radente. Al 74' Inzaghi cambia i due attaccanti. Fuori Lautaro, per una sera a secco, e Thuram dentro Arnautovic e Sanchez. All'87 Frattesi finalizza una ripartenza e fa 3-0. All'89 si vede per la prima volta Immobile che trova il gol, rete però annullata per un fallo di mano. Finisce con i nerazzurri in festa, ma la testa è già a quel tris che renderebbe Inzaghi l'allenatore più vincente della competizione.