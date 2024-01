Juventus, Allegri e la svolta scudetto: "Bocciata", chi ha scartato

19 gennaio 2024 a

Bocciato da Max Allegri. Brusco cambio di programma nel mercato di gennaio della Juventus: la Signora è in piena corsa per lo scudetto a -2 dall'Inter prima in classifica e con la prospettiva, vincendo a Lecce e contro Empoli di sfruttare la sosta dei nerazzurri in campionato causa Supercoppa italiana per sorpassare la banda Inzaghi e presentarsi in testa allo scontro diretto di San Siro.

Da qui il grande dilemma: rinforzare la rosa con un innesto di peso, che potrebbe però scombussolare gerarchie e spogliatoio, oppure puntare tutto sulla forza granitica del gruppo, valorizzando giovani e gregari un po' come fece Antonio Conte nel primo scudetto del ciclo d'oro degli anni Dieci, quello del 2012? Oggi la favorita, per organico ed esperienza, è l'Inter così come allora era il Milan scudettato di Ibrahimovic e Thiago Silva allenato, guarda le ironie del destino, proprio da Allegri.

Max, forse forte di quel precedente, pare aver deciso per la seconda opzione scartando l'occasionissima di arrivare a Jordan Henderson, ex capitano del Liverpool che dopo sei mesi d'inferno in Arabia Saudita, ha deciso di tornare in Europa svincolandosi dall'Al-Ettifaq perdendo una valanga di milioni. Il 33enne inglese, vero e proprio jolly in mediana, sarebbe arrivato a zero e con stipendio contenuto. Tuttavia, riferiscono indiscrezioni dalla Continassa, anche con il massimo dell'umiltà possibile il suo curriculum avrebbe provocato un mezzo terremoto nel mondo bianconero, senza contare le possibili difficoltà di ambientamento dimezzando di fatto il suo possibile apporto in vista di una volata-sprint di pochi mesi. Troppe controindicazioni, insomma. E alla fine Henderson andrà all'Ajax.

L'intenzione di Allegri è dunque commettere su Miretti e Nonge. Il primo è ormai una sicurezza della prima squadra, mentre il secondo è un talento "da raddrizzare", per dirla con le parole del tecnico livornese. Un altro tesoretto della Next Gen, la squadra under 23 bianconera che quest'anno ha già regalato il fenomeno turco Yildiz, diventato ormai un titolare aggiunto.