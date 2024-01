Jannik Sinner, faccia da poker: il colpo pazzesco diventa virale

21 gennaio 2024 a

a

a

Jannik Sinner si gode il passaggio del turno agli Australian Open. Il campione italiano si è guadagnato il passo liquidando con estrema facilità il russo Khachanov. E così subito dopo la fine della partita parla della sua prestazione ma anche dei suoi obiettivi: "Era da un po' che non giocavamo contro, è stata una partita dura, Karen è un giocatore incredibile – ha esordito Jannik ai microfoni dopo la partita – Dal punto di vista mentale e fisico ho cercato di rimanere nel match, grazie anche al pubblico, è sempre una gioia giocare di fronte a voi. Sono molto contento di aver vinto, ma è stata davvero difficile. Abbiamo un tennis abbastanza simile, colpiamo piatto tutti e due, sembra una partita di ping pong. A volte cerco di variare, sono felice del risultato".

E ancora: "Se sono così freddo anche dentro? No – ha risposto ridendo Jannik, trascinando poi anche il pubblico alle risate – ma di solito cerco di rimanere calmo in quello che mostro, far vedere poche emozioni specialmente quando ho giocato bene un punto ma l'ho perso. La cosa ti può infastidire, ma cerco anche di mettere su la faccia da poker. È divertente giocare, cercare di competere e alzare il livello quando le condizioni si fanno difficili".

"Il difficile arriva ora": parla Omar Camporese, la rivelazione su Jannik Sinner

Di questo match resta di sciuro il momento in cui sul 5 pari del secondo set, Sinner è riuscito a risalire da 40-15 su servizio di Khachanov piazzando così il break determinante. Insomma, dopo il giusto riposo, Sinner è pronto per la sfida dei quarti.