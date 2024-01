Inter-Napoli, "Rapuano rimproverato nello spogliatoio all'intervallo"

24 gennaio 2024 a

L’arbitraggio di Antonio Rapuano nella finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter (vinta dai nerazzurri per 1-0) non è piaciuto al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che oltre a criticare la classe arbitrale di Gianluca Rocchi si è scagliato contro l’arbitro del match a fine gara, per la doppia ammonizione di Simeone che ha lasciato la squadra di Walter Mazzarri in dieci per gran parte della ripresa.

Non solo però De Laurentiis, dato che Rapuano si è trovato davanti il designatore Rocchi nell’intervallo della sfida, secondo Il Mattino, che lo ha rimproverato invitandolo a correggere il tiro perché non apprezzatore della sua condotta all’inglese.

Rocchi, la chiacchierata con Rapuano non ha portato i suoi frutti

Colloquio che però avrebbe mandato più in confusione Rapuano, che ha sì cambiato la direzione di gara ma sbagliando alcune occasioni: dal mancato giallo a Calhanoglu per due falli netti precedenti a quello che gli è poi costato l'ammonizione, fino allo stesso rosso per il Cholito seguito dal giallo a Barella per proteste. Insomma, il tutto in un clima di totale confusione. Rocchi non avrebbe apprezzato il fatto che Rapuano abbia trascurato interventi da cartellino giallo.

Nel tumulto di Riyadh, sempre secondo il quotidiano, Rocchi avrebbe comunque apprezzato le critiche serene con cui De Laurentiis ha parlato a fine gara invitando il designatore arbitrale a introdurre nuove modalità di gestione del Var, come ad esempio quello ‘a chiamata’, già invocato anche dalla Salernitana e da Iervolino.