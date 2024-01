Jannik Sinner, ecco perché ha lasciato l'Italia (e la bordata di Pietrangeli)

29 gennaio 2024 a

Italiano, altoatesino, nato a San Candido, in provincia di Bolzano, Val Pusterla. Si parla di Jannik Sinner, l'uomo del momento, il trionfatore agli Australian Open nella pazzesca finale contro Daniil Medvedev. Il "ragazzo semplice" che fa impazzire l'Italia.

Ma come forse non tutti sanno, la residenza di Jannik Sinner non è in Italia: come molti altri tennisti, infatti, vive a Montecarlo, ormai da tre anni a questa parte. "Una scelta professionale", aveva spiegato il diretto interessato. Già, perché i tennisti sono sempre in giro per il mondo e nel Principato, aggiungeva, "ci sono tutti i giocatori più forti, i campi sono sempre a disposizione. È sicuramente il posto migliore per allenarmi e crescere", raccontava recentemente in un'intervista.

Ovviamente, a Montecarlo l'atleta gode anche dei privilegi fiscali che contraddistinguono il Principato. Non a caso c'è chi lo ha accusato, anche dopo la vittoria, di essere "un campione italiano che non paga le tasse in Italia". D'altronde, Monaco è la patria "elettiva" di moltissimi atleti di diverse discipline, si pensi ai piloti di Formula 1.

In difesa di Sinner si è schierato Nicola Pietrangeli, altra leggenda del tennis azzurro. "Jannik ha forse violato qualche legge prendendo la residenza a Montecarlo? Non mi risulta. La verità è che l'Italia è una nazione di invidiosi. Anche io ho la residenza a Montecarlo da decenni e posso assicurare che qui le tasse si pagano e sono pure alte. Poi, però, nessuno viene a farti i conti in tasca se hai la macchina di lusso o la barca", ha tagliato corto Pietrangeli.