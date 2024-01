Jannik Sinner, Fiorello: "Attento al corazziere!". Agguato al Quirinale?

30 gennaio 2024 a

a

a

Campione a soli 22 anni agli Open di Australia e ancora più al centro delle scena. È ancora più Sinner-mania in Italia dopo il successo messo in mostra dal tennista. E Amadeus così non si arrende, con il sogno di portarlo a Sanremo.

Molti da casa si chiedono se il tennista di Sesto, in Alto Adige, sarà presente, ma il giovane dopo la vittoria sembra aver snobbato la partecipazione: “Non lo so, non ne ho idea. Conoscendomi, non ci vado… Ballare, cantare, non sono cose che fanno per me”. Fiorello però non si è arreso, tanto che ha rivolto un invito al pubblico con un messaggio sui suoi social, andato in onda anche al Tg1: “Io so già che quando Sinner andrà al Quirinale (il primo febbraio, ndr) — ha scherzato Fiorello a VivaRai2 — a un certo, punto, sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo”.

"Diventi come Chiara Ferragni", clamoroso appello a Jannik Sinner: "Non andare a Sanremo"

Fiorello: “Jannik, Amadeus non molla. E il tennista rinuncia all’Atp di Marsiglia

Fiorello poi si è rivolto direttamente al campione degli Australian Open, mettendolo in guardia: “Jannik, io posso capire quello che ti sta succedendo, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando non dirai di sì — le parole del comico — So cosa si prova quando fa così. Sinner io so che tu sarai a Sanremo, andrà così, sarai lì in Val Pusteria e mentre mangiate canederli vedrete uno che arriva dalle nevi, è Amadeus che ti convince a venire a Sanremo”. E la presenza dell’altoatesino potrebbe davvero esserci, dato che Jannik ha dato forfait per il torneo Atp 250 di Marsiglia, annunciando ufficialmente la rinuncia al direttore del torneo. Il forfait a Marsiglia apre così le porte di Sanremo a Sinner.

"Jannik, Amadeus non ti mollerà": guarda il video di Fiorello su Youtube

Amadeus: “Sinner, non devi né ballare né cantare. Solo prenderti la standing ovattino”

Poco prima di Fiorello, era stato proprio Amadeus a incitarlo a venire sul palco dell’Ariston: “Sei ufficialmente invitato. Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo — le parole del conduttore —non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno”.