Jannik Sinner, un appello esplosivo: "Diventi come Chiara Ferragni, non andare a Sanremo"

29 gennaio 2024 a

a

a

"Ti prego Jannik Sinner, non andare a Sanremo: ti trasformano in Ferragni". L'appello arriva dal blog di Nicola Porro, dove si chiede al campione neo vincitore degli Australian Open di non salire sul palco dell'Ariston. Lui stesso, all'invito di Amadeus, aveva liquidato: "Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere. Devo giocare a tennis, io".

Ma il conduttore di Rai 1 non si è arreso e sui social lo ha tranquillizzato: "Non devi cantare, non devi ballare. Devi solo prenderti la standing ovation del pubblico di Sanremo e di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi". Quale sarà la scelta finale del tennista non è dato sapersi, ma per Max Del Papa, il giovane farebbe meglio a declinare l'invito. "Noi - si legge in riferimento al no categorico riportato dal Corriere della Sera - vorremmo fortemente che l’avesse detta proprio così. Né più né meno. Come un ragazzino qualunque, come un Gian Burrasca (fateci caso: pare il figlio di Rita Pavone nei panni di Giannino Stoppani) che punta i piedi".

Quella (vecchia) profezia di Fiorello su Sinner: cosa disse in auto, il video diventa virale

Il motivo? "Sei un italiano atipico, vecchia scuola, difenditi. È più importante di tutti gli Slam di questo mondo. È importante anche per noi. Non lasciarti trasformare in Chiara Ferragni. Non siamo ingenui, sappiamo benissimo che con 50 sponsor addosso non potrai fare sempre quello che vuoi. Ma, credici, se dici no, se è no, anche gli sponsor dovranno farsene una ragione". Insomma, "devi giocare a tennis, tu. Devi restare quello che sei. Tu ci rappresenti come italiani proprio perché così poco italiano; perché ci ricordi gente che, forse, un tempo, usavamo essere. Difenditi, difendici. E a Sanremo tra Big Mama che pesa un quintale e farnetica e quattro maranza spediti a farfugliare sul palco, tu non hai niente a che spartire".