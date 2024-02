Juan Cuadrado, sfregio alla Juve e rivolta dei tifosi: "Vergognati e stai zitto"

05 febbraio 2024 a

Un 1-0 nel big match contro la Juventus che profuma di 20° titolo (e di seconda stella). L’Inter batte anche i bianconeri di Massimiliano Allegri e vola a +4, in attesa di recuperare lo scontro contro l’Atalanta che potrebbe farla volare a +7. Morale alle stelle e squadra che si conferma come la più completa e forte del campionato.

E per la Vecchia Signora c’è da registrate anche lo sgarbo dell’ex Juan Cuadrado, che non era in campo complice l'intervento al tendine d'Achille ma si è goduto comunque la vittoria dei nerazzurri. Con un post su Instagram, ha esaltato la squadra di Simone Inzaghi: “Vamos Inter, complimenti ragaaaaa". Scontata la furia dei supporters bianconeri, i quali si sono scatenati a suon di insulti visto il lungo passato del 35enne a Torino, in particolare dal 2015 fino alla scorsa stagione.

I commenti dei tifosi bianconeri contro Cuadrado

"Ma non hai vergogna?" è uno dei commenti più pacati da parte di un tifoso bianconero. Ma c'è anche chi scrive: "Stai zitto che non giochi una partita da un secolo”. O chi aggiunge: "Ricordati che quello che hai vinto lo hai vinto con noi, vergognati".

Per non parlare di quelli più duri. Anche Simone Inzaghi, come Cuadrado, ha stuzzicato alla fine i tifosi a fine match, citando il proprio portiere titolare, lo svizzero Yann Sommer arrivato in estate dal Bayern Monaco: “Penso sia stato sempre attento, ma è stato bello riposato stasera (domenica sera, ndr) — ha detto in maniera schietta l’ex allenatore della Lazio a Dazn —. Sapevamo che bisognava tenere fino alla fine, la squadra è stata bravissima. Questi ragazzi stanno lavorando da sette mesi in modo esemplare e dobbiamo continuare, come detto è solamente una tappa”.