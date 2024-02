Lele Adani sbrocca ancora contro Allegri: "Non date valore al lavoro!"

Roberto Tortora 05 febbraio 2024 a

Polemiche prima, polemiche dopo. È il destino di Inter-Juventus, il derby d’Italia ha sempre fatto discutere e sempre ne farà e, quando anche le due squadre giocano una partita in serenità e non ci sono casi arbitrali che irritano l’una o l’altra sponda, arriva dai salotti televisivi la verve sul tema. Questa volta, ad animarsi tanto, è Daniele Adani, opinionista della Domenica Sportiva e notoriamente avverso al calcio di Massimiliano Allegri.

Se, infatti, dopo l’1-0 di San Siro gli altri ospiti in studio, Eraldo Pecci e Fulvio Collovati, erano d’accordo sul ritenere i nerazzurri nettamente superiori alla Vecchia Signora, Adani ha dissentito totalmente: "Sono totalmente in disaccordo. L’Inter che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’Inter che prende a parametro zero Mhkitaryan che non voleva nessuno se non l’Inter, e Calhanoglu che non voleva nessuno se non l’Inter non è Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot che è il centrocampista che fa la finale mondiale contro l’Argentina. Vediamo in attacco: l’Inter perde Lukaku e Dzeko – analizza l’ex-difensore, tra le altre, di Inter e Fiorentina - e mette uno che è Thuram che nessuno qui considerava di quel livello. La Juventus un anno fa ha preso Vlahovic a 90 milioni, come potete dire che è cosi superiore l’Inter".

Ancora una volta, quindi, Adani punta il dito sul lavoro e l’organizzazione di gioco che l’Inter ha dimostrato di avere e che nella Juve, invece, è di minor qualità. In sostanza, è colpa di Allegri. I due non sono mai andati d’accordo, Adani rafforza il suo concetto: "Lo ha dimostrato sul campo con il valore del lavoro ragazzi. Voglio dire che c’è un lavoro e c’è un percorso. Io ti ho parlato di calciatori, valutali te. Nel biennio c’è un lavoro. Alla Juventus non vanno bene i Di Maria, Kulusevski, Morata, de Ligt, loro non vanno bene. L’Inter prende i parametri zero che non li vuole nessuno, gratis e diventano campioni, Calhanoglu cosa abbiamo detto? Sta all’Inter come Rodri al Manchester City, ma non faceva quel lavoro lì. Ragazzi voi non date valore al lavoro", conclude uno scatenato Adani.