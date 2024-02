Charles Leclerc, la frase sfuggita: "Ci spero ancora". Tam-tam impazzito tra i ferraristi

23 febbraio 2024 a

"La mia sensazione è che la Red Bull sia avanti. Dopo aver visto qualche video e averla vista da vicino in pista è ancora il riferimento. Ma spero anche di avere una sorpresa positiva arrivando al primo weekend di gara e di essere davanti a tutti”. Ha commentato così Charles Leclerc, lasciando indirettamente sperare i tifosi della Rossa. La speranza per Charles sembra viva, che la nuova monoposto, la SF-24, abbia ancora grossi margini in termini di prestazione rispetto a quanto visto finora e che le prime soluzioni a quei punti deboli, come il degrado gomme, possano essere pronte già per l'imminente GP del Bahrain.

L'anno scorso la SF-23 “era la peggiore esperienza che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo — le parole di Leclerc — Quest'anno il feeling con la macchina è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo la base di partenza è migliore. Lo scorso anno non si capivano i difetti, si poteva dire di tutto".

E ancora: "Nel 2024 la direzione in cui vogliamo migliorare è molto chiara. L'anno scorso con gomme usate faticavamo tanto, mentre quest'anno il feeling è migliore anche sul passo gara", conclude Leclerc. Sensazioni che poi hanno trovato anche riscontro in pista nella sessione pomeridiana del day-2 nella quale la Ferrari si è presa la scena grazie alle ottime prestazioni di Carlos Sainz, che ha viaggiato sempre sull’1’35” basso.