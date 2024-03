Luca Nardi, il video della famiglia sul match point contro Djokovic: si scatena il delirio

12 marzo 2024 a

L'impresa della vita, almeno fino ad oggi, per Luca Nardi: ad Indian Wells, lui numero 123 al mondo, batte il numero 1 Novak Djokovic. Gioia enorme e soprattutto inattesa. Il ragazzo pesarese tocca insomma il cielo con un dito.

Una vittoria che ovviamente ha spedito in estasi anche i parenti del ragazzo, che seguivano da casa il match. E il tutto è stato documentato da un video caricato sui social dal fratello di Luca, Niccolò.

Nelle immagini ecco casa Nardi, dove erano tutti riuniti per gustarsi la partitissima contro Djokovic. Nelle immagini ecco il fratello Niccolò esultare dopo il match point capitalizzato da Luca con un ace.

E quando vince Luca Nardi, ovviamente, è l'apoteosi. Mamma Raffaella è travolta dall'emozione, dunque papà Dario, che in napoletano urla e si chiede: "Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto?". Dunque qualcuno ripeteva "scusami", ossia quanto detto da Luca Nardi a Djokovic dopo essere stato rimproverato per una situazione avvenuta durante l'indimenticabile partita in California.

Già, momenti unici. Forse irripetibili o forse, chissà. Per certo, questo video e questa partita, nella famiglia Nardi, se li ricorderanno a lunghissimo.