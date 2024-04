Jannik Sinner, Laura Pausini cerca di baciarlo: lui reagisce così, gelo a Miami

01 aprile 2024 a

Per qualche secondo cala il gelo nella caldissima Miami, incendiata dalle imprese di Jannik Sinner al Master 1000 in Florida e dall'amore incondizionato di Laura Pausini. La diva romagnola, autentica popstar italiana da esportazione acclamatissima in tutto il mondo latino-americano e anche per questo ormai di casa proprio a Miami, è stata conquistata dal talento infinito del 22enne campione di San Candido

Sui social, ha pubblicato foto e video del suo incontro con Jannik in campo. "Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l'Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere - ha scritto l'interprete de La solitudine subito dopo l'ennesimo trionfo dell'altoatesino, che ha travolto stavolta il bulgaro Grigor Dimitrov facendo sua ufficialmente la seconda piazza del ranking Atp -. Sei un grande orgoglio per tutti noi e un esempio per tutti i giovani".

E ancora: "È stato bellissimo starti accanto in questo giorno così importante! Ed é solo il primo di tanti appuntamenti che ci aspettano insieme, farò il possibile per seguirti!".

Uno sfoggio di passione tennistica e amore (sportivo) incondizionato che si è però scontrato con la glaciale freddezza di Sinner. I sorrisi non mancano, certo, così come gli abbracci affettuosi, ma quando la Pausini si avvicina per il canonico bacio sulla guancia in favor di smartphone e macchine fotografiche, Jannik sembra avere un momento di imbarazzo, di smarrimento. Tentenna, accenna ad avvicinarsi alla Pausini poi però di fatto rifiuta e opta per un sorriso piuttosto tirato rivolto prima a Laura poi ai fotografi. E il video, ovviamente, finisce per fare il giro dei social più del post della stessa cantante.