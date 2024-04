Jannik Sinner spiazza Djokovic, la voce: "Quando sorpassa il serbo in classifica"

01 aprile 2024 a

Jannik Sinner è il primo giocatore italiano a raggiungere la seconda posizione del ranking mondiale nella storia del tennis maschile. Da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto il 20 agosto 1973, sono 42 i giocatori arrivati così in alto in classifica, come ci ricorda Luca Marianantoni. Sinner ha battuto il precedente primato di Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960. Contrariamente a quanto accade dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato, le classifiche mondiali maschili venivano redatte da giornalisti con criteri soggettivi e limitatamente alle prime dieci posizioni.

Oltre al 22enne altoatesino, che scavalca così lo spagnolo Carlos Alcaraz, altri quattro italiani tra i primi venti nella classifica Atp festeggiano il best ranking questa settimana. Matteo Arnaldi guadagna tre posizioni ed entra per la prima volta in Top 35 grazie all’ottavo di finale al Miami Open (35, +3), il primo in carriera in un Masters 1000. Sale di tre posizioni anche Luciano Darderi, battuto al primo turno a Miami contro Denis Shapovalov (72, +3).

Entra per la prima volta tra i primi 80 Luca Nardi, che guadagna 21 posizioni grazie al titolo vinto al Challenger di Napoli ed è numero 75 (+21). Infine, migliora il best ranking anche Matteo Gigante, battuto proprio da Nardi ai quarti a Napoli, che sale così alla posizione numero 145 (+4). Sono complessivamente otto gli italiani in Top 100 in questa settimana di storica rinascita del nostro tennis. Torna infatti tra i primi cento del mondo in singolare Fabio Fognini per la prima volta da aprile 2023. Italiani a parte, la notizia della settimana è il ritorno in Top 10 di Grigor Dimitrov per la prima volta da novembre 2018, ovvero dopo 260 settimane. Il bulgaro, battuto ieri al Miami Open da Sinner, è ora nono in una classifica che vede sempre al comando il serbo Novak Djokovic. Ma adesso anche il serbo trema: quando Jannik Sinner potrà prendersi la prima posizione nella classifica Atp? A Monte Carlo Sinner è stato semifinalista nel 2023, Djokovic è uscito agli ottavi. A Roma Sinner è uscito agli ottavi e l’attuale numero uno ai quarti. Poi c'è il Roland Garros. Djokovic è campione uscente e Sinner è uscito al secondo turno. La terra rossa dunque diventa fondamentale. Se Djokovic dovesse steccare a Parigi nei primi turni e Jannik dovesse vincere allora il discorso per il primo posto subirebbe un'accelerazione. Vedremo cosa accadrà.