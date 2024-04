Jannik Sinner superato da Casper Ruud: la sorpresa che spiazza i tifosi

23 aprile 2024 a

Una statistica che ha dell’incredibile favorisce Casper Ruud nelle prestazioni rispetto a Jannik Sinner. Il 22enne altoatesino, numero 2 al mondo ma in odore del posto numero 1 al posto di Novak Djokovic, è sotto rispetto al norvegese come giocatore con il maggior numero di vittorie nella stagione in corso iniziata a gennaio. Oggi Ruud è davanti di due successi dopo aver centrato tuttora 27 successi. Un dato che può incrementare ulteriormente con la semifinale dell'Atp 500 di Barcellona, da giocare contro l'argentino Etcheverry per un posto in finale. L’ottimo inizio di stagione gli ha permesso di tornare nella top-10 del ranking Atp (oggi è numero 6).

Dietro di lui, Sinner segue a quota 25, pagando le sole due sconfitte con Carlos Alcaraz (Indian Wells in semifinale) e Stefanos Tsitsipas (a Monte Carlo e sempre in semifinale). Jannik dalla sua, però, ha tre titoli in casa sua: il primo Slam della carriera vinto agli Australian Open (battendo in finale Daniil Medvedev), l’Atp 500 di Rotterdam (vincendo contro Alex de Minaur) e il Masters 1000 di Miami (passando in finale contro Grigor Dimitrov in due set). Per un Ruud in grande ascesa, c’è un Sinner che non vuole fermarsi, impegnato tra Madrid, Roma e due volte Parigi, considerando le Olimpiadi. Prima dei Giochi, però, Jannik giocherà il Nordea Open in Svezia per mettere benzina nelle gambe.

Intanto, lunedì mattina, a Madrid è stato sorteggiato il tabelline del Masters 1000 spagnolo, in programma dal 24 aprile al 5 maggio. Proprio Sinner, dopo il ritiro di Djokovic, sarà la testa di serie numero uno del torneo. Avrà dalla sua parte di tabellone Daniil Medvedev, possibile avversario in semifinale, e proprio Ruud, reduce dal trionfo all'Atp 500 di Barcellona. C'è in tabellone Carlos Alcaraz, che debutterà contro Rinderknech o Shevchenko, mentre Rafael Nadal esordirà con il 16enne statunitense Darwin Blanch, al via con una wild card. Oltre a Sinner e Sonego ci sono altri quattro italiani: Musetti attende Seyboth Wild o Safiullin al 2° turno, Arnaldi debutterà con l'australiano O'Connell (poi al 2° turno l'eventuale confronto con Medvedev), Cobolli sfiderà il cileno Tabilo e Darderi se la vedrà con l'esperto Monfils.