Bari, la vergogna dei tifosi contro Maria Stefania Di Michele

02 maggio 2024 a

a

a

Insulti volgari e sessisti. Una tempesta social che si è scatenata contro Maria Stefania Di Michele, giornalista dell'emittente tv pugliese Telesveva. La sua colpa? Aver commentato il momento difficile che sta vivendo il Bari.

La squadra di De Laurentiis, terz'ultima in classifica e in piena zona retrocessione, non riesce proprio a riprendersi. E l'analisi della giornalista è che anche la piazza di Bari, includendo stampa, ambiente e tifoseria, abbia le sue responsabilità sui risultati del club. Il tutto, pur riconoscendo la grande spinta portata dal pubblico, presente in massa allo stadio sia in casa che in trasferta.

"Dagli studi televisivi alla cucina è un attimo". "Torna nelle fogne e non lucrare sulla nostra passione". "Non sa di cosa parla" scrivono alcuni utenti. Ma c'è anche di peggio: "Mi chiedo perché non l'abbiano zittita". "Questa dovrebbe tornare a parlare di capelli lunghi e parrucchieri". "Vai a lavare i piatti, tu e De Laurentiis". "Ma perché le donne parlano di calcio?".

Ricatto alla Juventus, caos in curva: la sentenza della Corte d'Appello cambia tutto

A denunciare l'odio social di questi pseudo tifosi è stata proprio la Di Michele che, postando sui suoi social alcuni screen degli insulti, ha scritto: "Questi ‘uomini’ che commentano in questo modo mi fanno solo tanta tenerezza. Mi auguro cresciate le vostre figlie meglio di come siete voi"