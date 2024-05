Juve, tutto per Joshua Zirkzee: quali gioielli sacrifica per l'attaccante

03 maggio 2024 a

Il Milan, si sa, sogna l’obiettivo Joshua Zirkzee, ma anche la Juventus fa sul serio e vorrebbe metterlo accanto a Dusan Vlahovic, come riportato nelle passate ore su La Gazzetta dello Sport. Due numeri 9, uno più statico e l’altro più fantasista. L’attaccante del Bologna non è un centravanti puro, anche se in quest’ultima stagione è stato utilizzato da finalizzatore della manovra.

Nel totale restyling dell’attacco juventino, fungerebbe da sottopunta alle spalle del serbe in un ideale 4-2-3-1. Per prenderlo, però, La Vecchia Signora non potrebbe spendere meno di 60 milioni, considerando il diritto di recompra del Bayern Monaco (e una percentuale del 40% sulla rivendita) con cui nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti.

La Rosea mette la Juve in vantaggio su Milan e Arsenal, anche perché il calciatore preferirebbe restare in Italia per completare la sua crescita. Il prezzo però (circa 60 milioni) è proibitivo e visto che l'idea in casa bianconera sarebbe quella di tenere e valorizzare Vlahovic, per cui sono iniziate le trattative per il rinnovo, Giuntoli pensa di sacrificare qualche gioiellino.

I soldi potrebbero arrivare dalle cessioni di De Winter — avendo raggiunto la salvezza il Genoa pagherà 8 milioni più 2 di bonus —, di Huijsen, che viene valutato 30 milioni (piace a Dortmund e Newcastle), di Soulé (per lui ci sono gli interessi di diversi club di Premier League), e anche di Iling Jr., che ha il contratto in scadenza nel 2025 e vorrebbe tornare in Inghilterra (valutazione 15 milioni). In caso di suo arrivo, verrebbero sacrificati anche Milik e Kean. Così la Vecchia Signora avrebbe liquidità sufficiente per garantire alla punta del Bologna un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro a stagione (attualmente coi bonus guadagna circa 7 milioni).