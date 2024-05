Zirkzee alla Juve, i boatos sulla mossa scudetto

02 maggio 2024 a

Il Milan, si sa, sogna l’obiettivo Joshua Zirkzee, ma anche la Juve fa sul serio e vorrebbe metterlo accanto a Dusan Vlahovic, come riportato su La Gazzetta dello Sport. Due numeri 9, uno più statico e l’altro più fantasista.

L’attaccante del Bologna non è un centravanti puro, anche se in quest’ultima stagione è stato utilizzato da finalizzatore della manovra. Nel totale restyling dell’attacco juventino, fungerebbe da sottopunta alle spalle del serbe in un ideale 4-2-3-1. Ciò, però, sarebbe possibile solo in caso di offerta importante al Bologna e in caso di mancata offerta super da parte della inglesi, Manchester United e Arsenal, che avrebbero molta più liquidità sul mercato. Resta da capire anche il futuro di Chiesa, che deve ancora trovare l’intesa col club per il contratto in scadenza a giugno 2025.

Con Vlahovic-Zirkzee significherebbe segnare non meno di 30 gol in una stagione, nella peggiore delle ipotesi. Ma in caso di loro presenze, ciò vuol dire che sia Milik sia Kean sarebbero in uscita, per riequilibrare i costi con giocatori che possano dare più soluzioni in caso di necessità. I dialoghi con il Bologna vanno avanti, ma ciò potrebbe non bastare.

Su Zirkzee, infatti, la concorrenza di altri club è spietata e i bianconeri non saranno in grado di sostenere eventualmente un’asta al rialzo. Per questo motivo si lavora al progetto con cautela e senza perdere di vista le eventuali soluzioni alternative. L’usato sicuro, che riporta sulle tracce di Alvaro Morata, avrebbe anche un’altra serie di pro che non sono da sottovalutare, nell’ottica di rinforzare la rosa. Ma i tempi sono ancora fin troppo prematuri per decifrare lo sviluppo migliore.