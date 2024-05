Topolino, Jannik Sinner diventa Quacknick Spinner: l'ultimo "trionfo" in prima pagina

06 maggio 2024 a

Dopo un inizio di stagione in questo 2024 semplicemente stratosferico, il primo brusco stop per Jannik Sinner: il ritiro a Madrid per il problema all'anca, dunque il forfait agli internazionali di Roma per il medesimo infortunio e il timore di non poter prendere parte al Roland Garros, al via il 20 maggio, dove l'altoatesino vuole tentare la scalata al numero 1 al mondo nel ranking Atp.

Insomma, un momento complesso e da gestire, per Jannik. Ma il campione si può "consolare", certo solo in parte, con Topolino. Già, perché l'azzurro sbarca sul più celebre dei fumetti. Nel dettaglio lo sbarco avverrà l'8 maggio, sul numero 3572 del popolare fumetto Disney, che darà spazio al tennis per celebrare l'alteta più seguito del momento.

Ecco insomma che su Topolino arriva Quacknick Spinner, la versione-papero del tennista che campeggia anche in copertina. Jannik "Spinner" sarà tra i protagonisti della storia "Zio Paperone e il caoch inconsueto", firmata da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, che disegna anche la copertina, per i colori di Ilaria Castagna.

La trama, in sintesi: il giovane tennista viene ingaggiato da Paperon De' Paperoni per prendere parte ai Duckburg Open, primo torneo stagionale del Grande Sbam. Ma, come sempre, a tentare di boicottare il piano ci proverà Rockerduck. Come andrà a finire? La risposta sulla copia di Topolino in edicola.

Per l'occasione, il vero Jannik Sinner ha commentato: "Adoro i fumetti, sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli... Cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite", conclude l'azzurro.