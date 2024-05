Adriano Panatta, allarme rosso per Sinner: "Mi preoccupa, rischia di farsi molto male"

06 maggio 2024 a

Dopo il ritiro a Madrid, il forfait a Roma. Poi Jannik Sinner in conferenza stampa ha spiegato di avere più di un dubbio circa la sua partecipazione al Roland Garros, al via il 20 maggio, appuntamento decisivo e in cui potrebbe provare a soffiare a Novak Djokovic il numero 1 al mondo.

L'Italia, insomma, col fiato sospeso per le condizioni del campione altoatesino. E a commentare la vicenda, a La domenica sportiva, ecco Adriano Panatta, che si è mostrato piuttosto preoccupato per la possibilità che Jannik non gareggi allo Slam parigino. "Ha un team molto in gamba e molto preparato. Avranno fatto le loro valutazioni. Certamente se avesse saltato Madrid, avrebbe avuto più chance non tanto per Roma, ma per il Roland Garros che mi preoccupa", premette Panatta.

Questo, riprende, "perché lui ora deve stare 15 giorni fermo e affrontare un torneo che si gioca 3 su 5 sulla terra battuta con 128 giocatori, in due settimane... o sei al massimo o o non devi andare a giocare". In ogni caso, per Panatta, Sinner "deve andare a giocare solo quando pensa di essere al massimo per due motivi: il primo è perché se ha qualche dubbio ancora sulla condizione fisica rischia di farsi molto male, e il secondo è che poi se non sta al 100% può perdere tranquillamente contro 4-5 giocatori. Lui al 100% adesso probabilmente è il più forte ora", conclude la sua analisi Adriano Panatta.