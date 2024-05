Jannik Sinner, lo sfogo che la dice lunga: "Non è mai stata una strada dritta"

07 maggio 2024 a

Un periodo complesso, dopo gli strepitosi fasti di inizio anno, per Jannik Sinner. Già, con amarezza è satato costretto al forfait a Roma, il tutto dopo il ritiro a Madrid. Ma non solo: come ha spiegato direttamente l'altoatesino in conferenza stampa, anche la sua partecipazione al Roland Garros è a forte dubbio (il torneo dove potrebbe contendere il numero 1 al mondo a Novak Djokovic inizierà il 20 maggio).

Sinner, in queste ora, si trova comunque a Roma, dove aveva una serie di impegni con gli sponsor in concomitanza con gli Internazionali d'Italia. E come se non bastasse, lo ha colpito una brutta febbre, con tosse, tanto che si pensava che avrebbe potuto saltare anche gli impegni pubblicitari. Jannik, invece, si è presentato. Ad accoglierlo una enorme folla che gli ha fatto ritrovare il sorriso, così raro in questi giorni sul suo volto.

Ed è in questo contesto che Jannik Sinner ha affidato un messaggio ai social. Poche parole, come nel suo stile, che però la dicono lunga su quanto siano complessi questi giorni e su quale sia il suo spirito. "Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti", ha scritto su Instagram il campione di San Candido e numero 2 al mondo. Una promessa, una dichiarazione d'intenti, alla quale tutti noi crediamo con assoluta e cieca fiducia.