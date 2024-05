Massimiliano Allegri, imbarazzo totale in campo dei suoi: quello che forse vi è sfuggito

17 maggio 2024 a

Mancavano pochi minuti al fischio finale, ma nonostante la vittoria quasi in cassaforte Massimiliano Allegri è andato su tutte le furie nel finale del match di Coppa Italia tra Juve e Atalanta, che ha assegnato la vittoria alla Dea. In un finale caldissimo, il toscano è impazzito per i sei minuti di recupero concessi dall’arbitro Maresca. L’allenatore ex Milan, che a fine anno potrebbe seriamente salutare la Vecchia Signora dopo otto anni di panchine, si è tolto la giacca lanciandola a terra, per poi scagliarsi con violenza contro il quarto uomo Mariani: faccia a faccia di qualche secondo, la situazione è sembrata rientrare prima del cartellino rosso da parte dell'arbitro napoletano.

Allegri, a questo punto, non ci ha visto più. Ha urlato di tutto contro gli arbitri e addirittura si è sbottonato la camicia, mentre il pubblica ha iniziato ad applaudire o fischiare in base al tifo. Nel finale Max è uscito dal campo, non prima di rivolgere una frase schietta davanti alle telecamere: “Dov'è Rocchi? dov'è Rocchi?".

"Dite la verità, non può reagire così": la sbroccata di Allegri, sospetti di Massimo Mauro sulla Juve

Una sfuriata non passata inosservata. Che ha imbarazzato anche alcuni calciatori in campo, sorpresi per quello che stesse succedendo: i primi che hanno provato a placare il loro allenatore sono stati Adrien Rabiot e Danilo, lo stesso il vice Landucci, che a turno sono intervenuti per calmarlo, abbracciarlo e invitandolo a calmarsi. In tanti hanno intuito che si stesse verificando qualcosa di insolito e che nulla sarebbe passato inosservato. Subito dopo il fischio finale Allegri si è chiarito con Rocchi, dopo averlo invocato a gran voce nei minuti di recupero, durante premiazione ha allontanato Cristiano Giuntoli: “Tu no, vai via”. Ora il rischio è che saluti prima della fine della stagione. La Juve valuta, Max è a rischio.