Jannik Sinner, Navratilova fa tremare gli italiani: "Chi può insediarlo"

"Bisogna comunque puntare su Sabalenka perché ha le armi. In questo momento, per come stanno andando le cose, se Rybakina è completamente in salute, loro sono le prime due giocatrici, le favorite assolute. Potrebbero avvicinarsi al livello di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz se continuano così, a meno che Coco non sistemi le cose e Swiatek non ritrovi la sua magia. Penso che vorrà prendersi la rivincita".

A parlare è Martina Navratilova, che si è concentrata anche sul rientro della Rybakina. "La cosa più importante è che Elena Rybakina è tornata. Vincendo l’Australian Open, ha giocato il suo miglior tennis quando contava di più. In finale ha gestito meglio i nervi rispetto a Aryna Sabalenka e ha vinto in tre set - ha spiegato l'ex tennista -. Dopo l’Australia è stata male, cosa che succede spesso. È normale ammalarsi dopo uno Slam. Più spesso che no, io mi ammalavo dopo Wimbledon e gli US Open perché il corpo semplicemente cede. Spero ora sia al meglio".