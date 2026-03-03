Iran? Calcio, tennis e motori: così lo sport perde miliardi

Il conflitto in Medio Oriente rischia di mandare in fumo miliardi di investimenti in infrastrutture e competizioni sportive. La guerra non sta risparmiando nessuno, anzi ieri è arrivata fin dentro “casa” di Aramco, che è uno sponsor strategico di vitale importanza su più fronti. Il colosso petrolifero saudita ha investito 450 milioni di dollari nella partnership globale con la Formula 1 fino al 2029 e ne ha spesi altri 200 circa per affiancare l’Aston Martin e sviluppare il carburante sostenibile richiesto dal nuovo regolamento. Senza dimenticare che Aramco finanzia anche la Fifa con 100 milioni l’anno, cifra da capogiro che rende i sauditi i partner più redditizi del massimo organo calcistico presieduto da Gianni Infantino. Insomma, se Aramco dovesse chiudere i rubinetti, rimarrebbe all’asciutto gran parte dello sport mondiale.
Un’eventualità per il momento remota, ma che non si può escludere a priori in tempi di guerra. Intanto ci sono questioni più urgenti da affrontare, a partire dalla sicurezza degli sportivi rimasti bloccati in Medio Oriente. Il caso più eclatante è quello dei tennisti: Medvedev e Rublev non riescono a lasciare Dubai e rischiano di non raggiungere in tempo gli Stati Uniti per il Masters 1000 di Indian Wells, mentre Rune non può muoversi da Doha. Poi ci sono tutti gli eventi già programmati da qui al prossimo mese e che potrebbero essere rinviati. La Formula 1 partirà regolarmente questo weekend dall’Australia, nonostante i ritardi e le difficoltà causate dalla chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente. Poi però nel calendario del Mondiale sono previsti due gran premi in zone interessate dalla guerra: uno il 12 aprile in Bahrain, l’altro il 19 in Arabia Saudita.
Allo stato attuale è difficile immaginare che si possa correre nelle date stabilite, così come dovrebbe saltare la 1812 km del Qatar, in programma dal 26 al 28 marzo per il Campionato Mondiale Endurance. Tra l’altro in Qatar non rotola neanche più il pallone, dopo che la federazione ha annunciato il rinvio di ogni partita fino a nuovo avviso. Compresa la “Finalissima” tra Spagna e Argentina che era prevista per il 27 marzo. A proposito di calcio, l’intreccio tra sport e politica sta creando di gran mal di testa a Infantino in vista dei Mondiali che si disputeranno in Usa, Messico e Canada a partire dall’11 giugno. L’Iran ha conquistato la qualificazione sul campo, ma ciò significa che tra 100 giorni dovrebbe giocare almeno tre partite su suolo americano.
Non accadrà, perché l’Iran stesso si tirerà indietro dal Mondiale. Per gli annunci ufficiali ci sarà tempo, intanto la Fifa si è già mossa per il rimpiazzo: sarà l’Iraq, con gli Erimari Arabi che verranno ripescati per lo spareggio mondiale contro Bolivia o Suriname. Il conflitto rischia di frenare i piani della regione in una fase cruciale dal punto di vista sportivo: dopo aver messo le mani su tennis, calcio, golf e motori e aver investito oltre 100 miliardi in infrastrutture all’avanguardia, il Medio Oriente si sta preparando a ospitare eventi globali come i Giochi Asiatici del 2030 e del 2034 a Doha e Riyad e i Mondiali di calcio del 2023 in Arabia Saudita. La guerra rischia di essere più di un semplice contrattempo...