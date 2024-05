Camila Giorgi, "mobili rubati": altri guai in arrivo

19 maggio 2024 a

Altri guai per la tennista Camila Giorgi. Dopo che sono emersi gli accertamenti da parte del Fisco italiano nei suoi confronti per presunte tasse non pagate, ora vengono fuoir i problemi sorti con il proprietario della villa di Calenzano (Firenze) in cui l’atleta viveva fino a tre mesi. «Non solo se ne sono andati senza dire nulla con sei mesi di affitto non pagati- ha dichiarato a Repubblica, evidentemente riferendosi anche ai familiari della Giorgi -, ma hanno fatto sparire metà arredamento: tappeti persiani, mobili di prestigio, un antico tavolo. Un danno tra i 50 e i 100mila euro».