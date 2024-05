Thiago Motta alla Juventus? Non proprio, "chi lo vuole subito": può cambiare tutto

21 maggio 2024 a

Non solo la Juventus lo sta cercando. Thiago Motta, secondo El Mundo Deportivo, interessa anche al Barcellona, che parla dell’interessamento per il giocatore cresciuto proprio in blaugrana tra le stagioni 1999 e 2007. Sempre secondo il quotidiano, il presidente Joan Laporta è pronto a licenziare Xavi nonostante le parti, attraverso una conferenza stampa di qualche giorno fa, avessero annunciato la marcia indietro dell'allenatore rispetto la propria decisione di dimettersi. Il futuro di Thiago Motta, che appare in ogni caso troppo vicino alla Juventus per poter cambiare rotta adesso, dovrebbe essere comunque rivelato nei prossimi giorni, dopo l'incontro tra l'allenatore e il Bologna, al termine di un’annata straordinaria che ha portato la Champions.

De Zerbi, invece, non sarebbe vicino alla Juventus. Non è la prima volta che l’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk viene accostato alla Vecchia Signora, ma secondo quanto riscontrato da Bianconeranews non sembra esserci davvero nulla. Giuntoli guarda solo a Thiago Motta e in caso di trattativa saltata con l’italo-brasiliano, la Juve andrebbe su Raffaele Palladino, anche se il sogno resta Luciano Spalletti.

Per Motta in bianconero c’è comunque grande fiducia e così si dovrebbe procedere. Gli annunci sarebbero attesi dopo il colloquio tra l’ex Psg e il Bologna, nel quale l’allenatore comunicherà l’intenzione di voler provare una nuova esperienza. Esperienza che, a meno di clamorose sorprese, sarà a Torino, colorata dalle tinte bianconere.