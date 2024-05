Gigio Donnarumma distrutto da Di Canio: "Errori da portiere di basso livello. Mai capitano"

29 maggio 2024 a

Sullo stato dell'arte del calcio italiano e della nazionale di Luciano Spalletti fa il punto Paolo Di Canio, oggi commentatore di Sky Sport. Già, all'Europeo mancano ormai solo pochissimi giorni. Quando gli chiedono se la Serie A è una buona palestra per il calcio internazionale, risponde: "Un po' sta migliorando, ma non lo ritengo un torneo super allenante, per colpa delle ultime 6-8 squadre troppo facili da affrontare". Gli azzurri possono sperare nel bis? "Mai dire mai", taglia corto sornione Di Canio.

Sull'importanza del blocco-Inter per Spalletti, l'ex Lazio spiega: "Non è esattamente un blocco omogeneo, però in alcune zone di campo avere un 'blocchetto' aiuta senz'altro a velocizzare il lavoro di un Ct che non è arrivato da molto". E Jorginho può giocare ai livelli del 2021? "Non può essere quello di tre anni fa, perché all'epoca era titolare nel Chelsea", taglia corto Di Canio.

Ma le risposte più interessanti sono quelle che il vulcanico ex fantasista offre su Gigio Donnarumma, portiere e capitano della nazionale italiana. Gli chiedono se Donnarumma è stato all'altezza del premio di miglior giocatore di Euro 2021 e Di Canio picchia durissimo nella sua risposta: "Non è migliorato. Tre anni fa vedevamo delle doti meravigliose: forse ci si aspettava diventasse una macchina da guerra come Gigi Buffon, con un errore ogni dieci anni. Invece fa tanti sbagli anche da portiere di basso livello, è carente con i piedi e quindi va in apprensione, alternando poi delle parate incredibili per fisicità e reattività".

Quindi gli ricordano che con i nuovi regolamenti soltanto i capitani delle squadre potranno rivolgersi agli arbitri e chiedono a Di Canio se, considerata la circostanza, è giusto che il capitano sia Donnarumma. La risposta? "No", secchissimo. "Se succede qualcosa sulla trequarti avversari - argomenta - come fai? Rischiam di incorrere in sanzioni agli altri giocatori. Potrebbe farlo Jorginho", conclude Di Canio. Insomma, Gigio Donnarumma demolito a tutto tondo.