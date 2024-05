Inter, Lautaro Martinez resta in nerazzurro: ok al rinnovo a 9 milioni più bonus

31 maggio 2024 a

Dopo la gioia immensa per lo scudetto e la seconda stella vinta in faccia ai tifosi del Milan, in casa nerazzurra stava cominciando a serpeggiare un po' di paura. Con il cambio di proprietà che ha visto subentrare il fondo americano Oaktree a Steven Zhang, i rinnovi più delicati sembravano essere appesi a un filo. In nuovo management ha chiarito fin da subito che la stabilità economica sarà la stella polare da seguire, quindi nessuna spesa folli nel prossimo futuro. In virtù di questo, il rinnovo di Lautaro Martinez sembrava diventare sempre più complicato.

Dopo mesi di tira e molla, con la vittoria del campionato il suo agente aveva alzato le pretese: 12 milioni il primo anno, 14 il secondo e addirittura 16 il terzo. Cifre monstre per le quali l'Inter non si sarebbe neppure seduta al tavolo a trattare. Impossibile per Marotta e Ausilio, vista la situazione finanziaria della squadra, toccare la doppia cifra e sfondarla in questo modo. La dirigenza del Biscione è stata chiara con Alejandro Camano, l'agente dell'attaccante argentino: il massimo che la società avrebbe messo sul piatto sono 9 milioni di euro. Nettamente, com'è giusto che sia, l'ingaggio più alto della rosa. Ma nessuna forzatura.

Il rinnovo di Lautaro rimane un rebus, incontro tra Ausilio e l'agente: ecco com'e andato

Dopo l'incontro fra Ausilio e Camano era circolata la notizia che sarebbe servito un nuovo faccia a faccia per capire cosa fare. Ma dopo mesi in cui le parti non erano riuscite a trovare la quadra, ha deciso di scendere direttamente in campo il capitano dell'Inter: basta incontri interlocutori, Lautaro ha comunicato di voler restare a Milano per indossare la maglia nerazzurra e la fascia da capitano. L'argentino ha dato il via libera al suo agente affinché venga messo nero su bianco il nuovo accordo: 9 milioni di euro, come offerto dall'Inter, più qualche bonus che gli permetta di arrivare fino a 10 in caso di raggiungimento degli obiettivi. Milano continuerà ad avere il suo Toro: come direbbe Lautaro, "contenti tifosi?"