Inter, incontro tra Ausilio e Camano: a che punto è il rinnovo di Lautaro

Le intenzioni ci sono, l’accordo economico no. E ora non si scherza più, perché di tempo da perdere non ce n’è. Il rinnovo tra Lautaro Martinez e l’Inter latita, nonostante l’annuncio ufficiale durante le scorse festività natalizie. Il suo agente, Alejandro Camano, ha giocato al rialzo, come rivelato da La Gazzetta dello Sport. Le carte in tavola sono cambiate e da ieri, giovedì 30 maggio, l’Inter ha voluto sedersi al tavolo per capire a che gioco sta giocando l’argentino. Ma anche per evitare uno scenario che spaventa per prima la stessa società nerazzurra.

Da una parte Camano, dall’altra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Lautaro ha sì la voglia di restare a Milano, ma pure una considerazione di sé elevatissima. Il 13 marzo, nell’ultimo faccia a faccia tra le parti, l’agente dell’argentino aveva parlato di una richiesta intorno ai 10 milioni netti a stagione. Poi nei contatti successivi qualcosa è mutato. E quel qualcosa si è materializzato con una cifra: 12 milioni, peraltro una cifra a salire nel corso degli anni. Di fatto, un numero molto al di sopra delle possibilità della società nerazzurra. Chissà, magari non casualmente quei 12 milioni di euro sono anche l’ingaggio che potrebbe arrivare a toccare lo juventino Vlahovic nel 2025-26. L’accordo non è dunque stato raggiunto, resta la distanza tra domanda e offerta.

Lautaro Martinez vuole 12 milioni? Ecco perché è una cifra folle

L’Inter può mettere sul piatto una proposta che arriva a toccare la doppia cifra di ingaggio, ovvero i 10 milioni, solo con l’aiuto dei bonus. Oltre questo, non se ne fa nulla. Ora tocca all’argentino rispondere e un suo “no” aprirebbe scenari che avrebbero dell’incredibile. Altro passaggio da non sottovalutare è quello di Oaktree, che si è appena insediata in sede e ha da poco preso possesso della società. E certo non può essere un gran biglietto da visita presentarsi con un problema irrisolto come il mancato rinnovo di Lautaro.