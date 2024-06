Champions, finale interrotta: invasione di campo e fischi, si scatena il caos

01 giugno 2024 a





Breve interruzione di gioco durante la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Dopo appena un minuto dal fischio di inizio, infatti, il match è stato interrotto a causa dell'invasione di campo di un ragazzo, entrato sul prato di Wembley dopo essere sfuggito ai controlli. Poco dopo altri due giovani lo hanno emulato e sono stati anche loro ripresi dalla sicurezza, tra i fischi e i boati del pubblico. Il gioco è poi ripreso dopo poco più di un minuto di stop. Il primo a invadere il campo è stato un tifoso che è andato a farsi un selfie con Bellingham.

Il Borussia Dortmund è alla sua terza finale di Champions League. Ne ha vinta una nell'anno 1996/97; mentre è uscita sconfitta da quella del 2012/13. Il Real Madrid, invece, disputerà una finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 18esima volta nella sua storia, un record rispetto a quelle giocate da qualsiasi altra avversaria. I Blancos hanno vinto 14 di queste 17 finali e, in caso di successo, arriverebbero a contare più del doppio dei trofei (15) nella competizione rispetto a qualsiasi altra squadra (il Milan è secondo con 7). Quella di questa sera resta comunque la partita piú attesa dell'anno in uno degli stati piú iconici del calcio mondiale, quello di Wembley.

