Jannik Sinner, fango dalla Russia su Anna Kalinskaya: "Perché ha perso a Parigi"

Anna Kalinskaya si è fermata al secondo turno del Roland Garros femminile. Nella notte parigina, la tennista russa, testa di serie numero 23 e fidanzata di Jannik Sinner, si è arresa in tre set alla canadese Bianca Andreescu, vincente in rimonta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Altri risultati di secondo turno: Andreeva (Rus) b. Azarenka (Blr, 19) 6-3 3-6 -5 Bogdan (Rou) b. Pavlyuchenkova (Rus, 20) 6-4 6-4.

Dopo il ko la tennista russa, nuova fidanzata di Jannik Sinner, si è accomodata in tribuna a Parigi ad assistere alla sfida tra il suo nuovo compagno, Jannik Sinner, e il russo Pavel Kotov. E da Mosca sono arrivate accuse pesantissime sull'atleta.

"Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da Sinner, anche se avrebbe dovuto vincere, perché Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma". È questa la sentenza di Anna Dmitrieva, 84enne ex tennista russa, 18 volte campionessa dell'Unione Sovietica ed oggi apprezzata opinionista sul tennis proprio in Russia. Secondo questa critica, insomma, la relazione di Anna con Jannik potrebbe averla distratta nel corso del torneo a Parigi. Sarà vero? Ma di certo queste voci che arrivano dalla Russia non faranno certo piacere alla fidanzata di Jannik...