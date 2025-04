Jannik Sinner, che trionfo! Alcaraz fa godere l'Italia

Carlos Alcaraz salterà il Masters 1000 di Madrid per infortunio e questo regala a Jannik Sinner la certezza di restare numero uno del mondo per un anno intero, almeno fino a lunedì 9 giugno all’indomani della finale del Roland Garros. Ad anticipare la notizia sono i media spagnoli: il murciano ha riportato una lesione all’adduttore della gamba destra e rinunciando a scendere in campo nel secondo turno di Madrid perde i punti conquistati l’anno scorso quando fu eliminato ai quarti da Rublev. Sinner era arrivato in testa al ranking per la prima volta il 10 giugno 2024.

L’altoatesino ha già eguagliato la durata del primo periodo in vetta alla classifica di Rafa Nadal (18 agosto 2009-5 luglio 2009). Se dovesse riuscire a rimanere in vetta fino alla fine del Roland Garros, diventerebbe il quinto giocatore dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato, a restare per 52 settimane di fila (e dunque per un anno) al numero 1 dopo esserci arrivato per la prima volta. Gli unici ad esserci riusciti finora sono lo svizzero Roger Federer (237 settimane), lo statunitense Jimmy Connors (160), l’australiano Lleyton Hewitt (75) e il serbo Novak Djokovic (53). L’Italia inizia complessivamente questa settimana con nove giocatori nei primi 100 del mondo; da segnalare l’ingresso in Top 200 di Federico Arnaboldi. Per quanto riguarda la Top 10, il movimento principale riguarda Alexander Zverev, che ha vinto l’ATP 500 di Monaco di Baviera e ha superato al secondo posto, per cinque punti, Carlos Alcaraz, sconfitto in finale al Barcelona Open Banc Sabadell. Grazie al trionfo a Barcellona Holger Rune è risalito per la prima volta in Top 10 da aprile dello scorso anno (è nono).