Novak Djokovic, il gestaccio contro il pubblico: esplode la sua rabbia

Questo Roland Garros 2024 per Novak Djokovic e Jannik Sinner mette in palio non soltanto il mero titolo, seppur prestigiosissimo, di uno dei “big four” del circuito ATP, ma anche qualcosa di più grande. È lotta punto a punto, infatti, per la prima posizione del ranking, quella che il tennista serbo vuole ancora conservare e la stessa che, invece, l’altoatesino vuole strappargli a tutti i costi. Così, può capitare che gli sforzi fatti durante il cammino portino con sé anche scorie di nervosismo comprensibili. L’ultima sfida contro l’argentino Cerundolo ha messo a dura prova le capacità di Nole, sotto 2-1 al terzo set e costretto ad una grande rimonta per poter conquistare i quarti di finale, dove affronterà il norvegese Ruud.

Durante il secondo set questo nervosismo si è palesato con chiarezza, frutto anche dei guai al ginocchio di Djokovic, che gli ha complicato non poco i piani di gioco. Così, su una palla corta di Cerundolo che va a segno, con Nole incapace del guizzo difensivo necessario, arriva la rabbia riversata contro il pubblico. Djokovic, in pieno disappunto per il punto subìto, si gira verso gli spalti e se la prende con qualcuno dei tifosi presenti, indicandolo con la mano.

Un episodio spiacevole, che poteva costargli anche la continuazione del match e che, per fortuna, non ha avuto conseguenze. Vinto il primo parziale 6-1, Djokovic si è dovuto piegare 5-7 nel secondo e anche il terzo è stato in sofferenza, portato a casa da Cerundolo 6-3. Quella che poteva essere la capitolazione, però, si è tramutata in risorgimento, come la più classica araba fenice e Novak si è riportato in pari nel quarto set, vinto 7-5. La forza mentale ha fatto, a quel punto, la differenza. Cerundolo ha provato a resistere, ma è stato poi costretto a cedere nel quinto set, che Djokovic ha fatto suo 6-3 dimostrando ancora una volta di essere il numero uno al mondo.