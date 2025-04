Jannik Sinner, Vavassori sgancia la bomba: "È brutto da dire, ma se uno come lui..."

Parla anche della polemica con Ben Shelton , polemica freschissima e per la quale è furibondo: un infortunio dovuto a una pallinata scagliata dallo statunitense. "Ho avuto questa infrazione alla costola, di un millimetro. Niente di grave, ma devo stare una decina di giorni senza giocare. Meglio non farlo sopra il dolore perché si allungherebbero i tempi di recupero. Fino a quando non si forma il callo osseo devo lasciargli il tempo di sfiammarsi. Mi dà fastidio soprattutto al servizio", spiega Vavassori. E ancora, picchia durissimo: " Con Shelton penso sia finita lì, anche per il futuro. In generale ". Giustamente furibondo, insomma.

Si parla, poi, ovviamente anche di Jannik Sinner. Vavassori fu tra i primi a sostenerlo in modo netto e pubblico per il caso-Clostebol. E quando gli chiedono che atmosfera si respiri nel circuito, durante l'assenza del numero 1 al mondo, risponde: "Alla fine, considerando anche quello che mi è successo nei giorni scorsi (il colpo ricevuto da Shelton, ndr), il tennis è uno sport fortemente individualista e ognuno pensa a se stesso. È brutto da dire ma se uno come Jannik sta fuori dal circuito agli altri sta bene, è così. Molti hanno detto delle cose pensando a questo - picchia ancora durissimo -. Non voglio fare polemica, a me faceva solo piacere stare dalla sua parte e fare sentire il mio sostegno. Penso che lui si sia dimostrato in molte occasioni una persona super positiva. E anche verso di noi ha fatto dei gesti che mi hanno fatto molto piacere. Volevo restituirgli qualcosa e garantirgli il mio sostegno", conclude Vavassori.