Djokovic, annuncio choc: "Non so se riuscirò a scendere in campo", rischio ritiro?

Per dire quanto ancora sia un grandissimo, basta vedere la sua sfida di lunedì vinta al quinto set contro l’argentino Cerundolo. Un ginocchio fuori uso, ma nonostante tutto Nole Djokovic è riuscito a prendersi la vittoria. E Jannik Sinner dovrà aspettare ancora per diventare numero uno, anche se potrebbe essere questione di ore, dato che il serbo sta male e potrebbe decidere di ritirarsi da Parigi. Sente di essersi fatto male davvero e qualche dubbio lo ha: "Farò il possibile per stare meglio nel più breve tempo possibile, ma non si può fare niente di troppo — le sue parole dopo la sfida di lunedì — Il ginocchio è il ginocchio, una delle principali articolazioni per il movimento. Quando ho avuto problemi muscolari in Australia sono riuscito a rimediare ma il ginocchio è un'altra cosa. Non ho mai avuto problemi di questo tipo, grazie a Dio… forse nel 2011, ma allora era diverso”.

In sala stampa Djokovic è arrivato solo due ore dopo la battaglia contro Cerundolo. Le perplessità non sono state nascoste: ”Non c'era quasi terra a causa del cambiamento delle condizioni di sole e caldo che hanno portato umidità — dice Nole — C’erano zone dove c'era solo cemento e altre un po' fangose. Nel terzo game del secondo set sono scivolato e mi sono fatto male al ginocchio. Faremo tutti i controlli necessari per capire se ci sono state conseguenze o lesioni. La prima visita effettuata è stata positiva ma c'è qualcosa che non va”. E ancora: "Ho terminato la partita senza dolore grazie ai medicinali, ma potrebbe riacutizzarsi. Di buono c'è solo una cosa… che avrò un giorno di riposo prima del prossimo incontro. Ma sono sincero: non so se sarò in grado di scendere in campo e di giocare contro Ruud. Me lo auguro, ma dobbiamo aspettare”. La partita chiusa alle 3 di notte contro Musetti, domenica, “non ha aiutato il mio bioritmo, ma all’inizio con Cerundolo mi sentivo bene — conclude il serbo — Nelle ultime settimane ho avvertito qualche fastidio al ginocchio, ma non pensavo si aggravasse almeno fino all'ultimo incontro".