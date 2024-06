Jannik Sinner numero 1 al mondo? Soldi, ecco cosa cambia: una enorme sorpresa

04 giugno 2024 a

Novak Djokovic, dopo aver combattuto come un leone, alza bandiera bianca e si ritira dal Roland Garros. La conseguenza? Jannik Sinner diventa numero 1 al mondo, primo azzurro nella storia a raggiungere la vetta del ranking Atp. Una notizia che lo ha raggiunto mentre era in campo contro il bulgaro Grigor Dimitrov, liquidato in tre set, una vittoria che vale la semifinale. Insomma, per l'altoatesino una giornata a dir poco indimenticabile.

Ma cosa cambia, a livello economico, diventare il numero 1 al mondo? La risposta, per quanto possa stupirvi, è semplice: nulla. Almeno in senso stretto. Infatti il primo posto nel ranking Atp non viene premiato con somme in denaro né bonus. Certo, dal punto di vista degli sponsor, per Jannik la vita cambia, eccome, anche se in che termini ovviamente non lo possiamo dire. Sinner ora può ambire al premiero "Atp Year-End No.1", assegnato a chi chiude in vetta al ranking a fine anno: anche in questo caso, solo una coppa, niente denari.

Essere numero 1 al mondo, però, dà vantaggi non solo in termini di sponsorizzazioni, ma anche in termini di tabellone: durante i tornei sarà sempre testa di serie numero uno e dunque, almeno sulla carta, potrà godere di un sorteggio più semplice.

In ogni caso, i denari a Jannik Sinner non mancano. Si pensi che solo in questo 2024 ha raggranellato 4,5 milioni di dollari, pari a 4 milioni di euro, solo in termini di premi-partita. Complessivamente, da inizio carriera, ha incassato 19 milioni di euro. Cifre che ovviamente non tengono conto di tutte le sponsorizzazioni a cui si presta il campione altoatesino.