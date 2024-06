Federico Chiesa, addio Juve? "Il suo agente già in città", una big a sorpresa

06 giugno 2024 a

Federico Chiesa è un serio obiettivo della Roma e, come riporta il Corriere dello Sport, il suo agente Fali Ramadani è atteso in città la prossima settimana per parlare del futuro del suo assistito.

Capendo se ci potranno essere dei margini di manovra per una trattativa che diventerebbe in poco tempo la più importante dell’estate. De Rossi lo brama, Federico è intrigato dall’idea di vestire la maglia giallorossa con i compagni di nazionale Mancini, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, che in questi giorni lo stanno “braccando” giorno e notte per convincerlo a trasferirsi nella Capitale. Ma non solo Chiesa, Ramadani parlerà anche di altri giocatori come Boga e Banda.

Una Roma che con Chiesa sarebbe ancora più giovane considerando gli ultimi investimenti di mercato come Baldanzi, ma altri come Solbakken o Aouar, prelevati perché parametri zero e fin qui veri e propri flop, o come Celik costato 7 milioni di euro o gli acquisti di Viña (13 milioni), Reynolds (7 milioni), Shomurodov (19 milioni). Per concludere, quella cessione di Calafiori che per De Rossi è un vero e proprio rimpianto.

Intanto in dirigenza è arrivato Ghisolfi, che sostituirà Thiago Pinto, e gli obiettivi sono Bellanova (24 anni) o Doig (22), poi a centrocampo Prati del Cagliari (20), Laurienté del Sassuolo (25) come riserva per la fascia sinistra. Il vice Chiesa, per intenderci. Mentre sulla destra ci saranno Dybala (con licenza di muoversi per il reparto) e Baldanzi. In più dalla Primavera saliranno probabilmente Pisilli, Pagano e Joao Costa.