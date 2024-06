Nicolò Barella? Sospiro di sollievo per Spalletti: ci sarà, ecco la diagnosi

08 giugno 2024 a

Buone notizie da Coverciano. Nicolò Barella, sul quale anche il capodelegazione azzurro Gianluigi Buffon aveva espresso preoccupazioni sulle sue condizioni di salute, ha solo un affaticamento muscolare. "Il calciatore Nicolò Barella - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla FIGC - ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni".

La notizia principale è la conferma che si tratta soltanto di un affaticamento muscolare. Non ci sono quindi lesioni. C'era un po' di preoccupazione come detto ieri da Gravina ma gli esami hanno tolto i dubbi. Barella agli Europei ci sarà, è solo in dubbio la sua presenza dal 1' nel match di esordio contro l'Albania del 15 giugno ma potrebbe anche recuperare dopo gli esami di oggi. Come si legge, nei prossimi giorni tornerà in gruppo.

Nicolò Barella, Spalletti trema: "C'è da tornare a correre", altra tegola sull'Europeo?

Intanto il ct Luciano Spalletti, in vista dell'esordio a Euro 2024, ha assegnato i numeri di maglia dei convocati. La numero 10 va al capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, la 9 all'attaccante atalantino Gianluca Scamacca e la numero 1 a Gigio Donnarumma. Resta ancora da sciogliere il nodo capitano. In passato la fascia azzurra veniva assegnata in automatico al giocatore con più presenze in Nazionale. Ma con l'arrivo di Luciano Spalletti le cose potrebbero cambiare. I più papali sono il portiere del Paris Saint Germain, l'italo-brasiliano Jorginho e lo stesso Nicolò Barella. Ma l'ex allenatore del Napoli potrebbe optare di nuovo per Giovanni Di Lorenzo, già capitano ai tempi del suo Napoli.