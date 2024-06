Europei di atletica, Riva argento: il gesto clamoroso con cui umilia in volata il tedesco

09 giugno 2024 a

Nella nuova giornata trionfale dell'atletica azzurra agli Europei di Roma si segnala la straordinaria doppietta nella mezza maratona. Oro per Yeman Crippa seguito da Pietro Riva argento. L'Italia conquista l’oro a squadre grazie al decisivo sesto posto del pugliese Pasquale Selvarolo.

Crippa si è imposto in 1h01'03" nella prova di 21,097 chilometri. Un nuovo successo per l'atleta trentino, pluriprimatista italiano, al suo secondo titolo continentale dopo quello di due anni fa nei 10.000 in pista. Alle spalle di Crippa, ottimo secondo posto per Riva, che conquista l'argento in 1h01'04'' superando in volata sul rettilineo finale il tedesco Amanal Petros, che chiude in 1h01'07'' e deve accontentarsi della medaglia di bronzo.

Virale il video del "sorpasso", con Riva che supera di slancio Petros salutandolo con un irridente "ciao" con la mano. Antisportività? No: l'azzurro si è rifatto con gli interessi del tentativo piuttosto scorretto del tedesco, che vedendosi più lento ha cambiato corsia per ostacolare il rivale, rischiando grosso sia per sé sia per l'italiano.

La prova maiuscola dei maratoneti azzurri è confermata dagli altri piazzamenti: oltre a Selvarolo sesto, tra i primi dieci anche Eyob Faniel ottavo (1h01'29" e Yohanes Chiappinelli decimo (1h01'42"), poi 27esimo Daniele Meucci (1h03'45").