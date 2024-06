Juventus, idea Jadon Sancho per l'attacco: il tedesco potrebbe arrivare in prestito

15 giugno 2024 a

Dopo l'ufficialità di Thiago Motta a nuovo allenatore della Juventus, il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli è già al lavoro per accontentare i desideri del tecnico italo-brasiliano. La Vecchia Signora ha già in pugno il portiere del Monza Michele Di Gregorio e il centrocampista brasiliano dell'Aston Villa Douglas Luiz. Ma non sembra volersi fermare qui. I bianconeri la prossima stagione saranno infatti impegnati in cinque competizioni e la dirigenza juventina sta cercando di allestire una squadra in grado di competere ai massimi livelli.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il nuovo nome nel taccuino di Giuntoli è quello di Jadon Sancho. L'esterno offensivo tedesco è di proprietà del Manchester United e la passata stagione ha giocato nel Borussia Dortmund disputando anche la finale di Champions League contro il Real Madrid, poi persa 2 a 0. Alla Juve arriverebbe in prestito, visto che per cederlo a titolo definitivo i Red Devils chiedono 50 milioni di euro. L'unico ostacolo è rappresentato dall'ingaggio. Il giocatore percepisce uno stipendio stellare per gli standard bianconeri: 8,5 milioni netti. Ma gli inglesi potrebbero accorparsene una buona parte.

Jadon Sancho in Germania è tornato a quei livelli di eccellenza che in Inghilterra non è mai riuscito a toccare: mai in doppia cifra come reti realizzate nelle 2 stagioni e mezzo in Premier League, mentre nella sua prima esperienza in Bundesliga aveva superato i 10 gol per 3 volte di fila. E la dirigenza bianconera crede che il suo impatto nel nostro campionato potrebbe essere devastante.