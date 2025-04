Sandro Tonali alla Juventus, calciomercato-terremoto: ecco come

La maglia bianconera la indossa già, ma gioca nella squadra sbagliata. La Juventus sogna un grande colpo estivo per dare lo slancio definitivo al suo centrocampo. Si tratta di Sandro Tonali, che sta dando spettacolo in Premier League con il Newcastle. L'ex Milan sarebbe un innesto fondamentale per la Vecchia Signora. Sia per le sue qualità indiscutibili, sia perché è italiano. E Madama ha disperatamente bisogno di una colonna azzurra, soprattutto guardando al passato recente della Juve.

Ma la trattativa non sarà semplice. Gli inglesi non si aspettano meno di 70 milioni di euro. Poi c'è da considerare un altro punto. Tonali ha sì nostalgia per l'Italia. Al momento, però, gioca nel campionato migliore del mondo. E - non nascondiamoci - la Serie A ha perso il fascino che aveva acquisito dagli anni Ottanta in poi. Tuttavia, dire di no alla Vecchia Signora è un crimine che in pochissimi hanno avuto l'ardire di commettere.