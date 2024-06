Italia-Albania: la reazione di Spalletti dopo l'errore di Dimarco è una lezione per tutti

16 giugno 2024 a

L'errore sul gol incassato dall'Italia nell'esordio dall'Albania è tutta di Dimarco. Come in tanti hanno sottolineato sui social, il difensore azzurro sbaglia una rimessa mettendo in soffitta le regole elementari del calcio. Infatti anche nelle giovani insegnano, tecnici e preparatori, che non bisogna mai dare la palla all'indietro in rimessa se l'avversario va in pressing e occupa gli spazi.

Per di più non bisogna mai dare la palla al giocatore più lontano che in questo caso era Bastoni. Il nerazzurro infatti viene colto di sorpresa dal passaggio di Dimarco e non riesce a chiudere con prontezza dando spazio all'attaccante albanese che insacca alle spalle di un incolpevole Donnarumma. Bastoni, va detto, non ha avuto il tempo di reagire, il passaggio del compagno è stato forse frutto di un malinteso.

La reazione di Spalletti però è stata davvero esemplare. Immediatamente ha sostenuto Dimarco chiedendogli di continuare a giocare con grinta e facendo ciò che sa fare. Il risultato si è visto subito dopo quando l'Italia ha immediatamente messo a segno il gol del pareggio che ha poi portato al raddoppio e al trionfo nella gara d'esordio. Detto questo,il gol dell'Albania però è entrato nella storia: è infatti il gol più veloce nella storia degli Europei.