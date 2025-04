Albania, il generale Vannacci disintegra la sinistra: "Sempre dalla parte dei delinquenti"

Siamo alle solite. La sinistra sta dalla parte dei delinquenti, anche dopo che si rendono protagonisti di comportamenti riprovevoli. Un esempio? I migranti che sono stati trasferiti nei Cpr in Albania. Da Pd ad Avs, in tanti hanno gridato allo scandalo quando avevano notato il dettaglio delle fascette. Ma poi, come sempre, sono stati smentiti dalla realtà dei fatti. E il generale Roberto Vannacci ha messo in luce tutta la contraddizione nella loro politica buonista.

"Oggi è il sabato di Pasqua e dovremmo essere tutti più buoni - ha spiegato l'eurodeputato della Lega in un video su Instagram -. Però ve la ricordate la nave che portava i delinquenti in Albania? Delinquenti, perché di tali si tratta. E la sinistra inorridita perché avevano le fascette ai polsi? Ecco, una volta arrivati questi signori, che sono delinquenti, una volta che sono state tolte loro le fascette, cosa hanno fatto? Hanno spaccato tutto. Tant'è vero che sono intervenuti poi la sicurezza locale e li hanno messi in un carcere. Perché non potevano stare in un centro dove avevano praticamente tutte le libertà".