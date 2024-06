Ronald Koeaman, il gesto con il dito in panchina: disgusto a Euro 2024

17 giugno 2024 a

Il gesto da lui commesso in panchina è tutto il contrario della prestazione mostrata dai suoi giocatori in campo, nella vittoria di rimonta sulla Polonia per 1-2. Il c.t. dell’Olanda ed ex Barcellona, Ronald Koeman, è riuscito al via a battere la Nazionale di Michał Probierz, ma forse, tradito dalla tensione in campo, ha dato vita a un episodio vomitevole mentre era seduto in panchina.

Le telecamere a bordocampo, infatti, hanno catturato il tecnico olandese in panchina con le dita nel naso. Ma no solo: subito dopo si è messo quello stesso dito in bocca, per poi ripulirsi ed alzarsi dalla panchina. Un gesto disgustoso, che il tecnico probabilmente sperava passasse inosservato ma che così non è stato. Il video di questa “figuraccia”, è diventato virale e sta già girando sui social, paragonabile allo stesso gesto commesso dall’ex c.t. della Germania, Joachim Low, durante i Mondiali in Brasile nel 2014.

Dopo la vittoria sulla Polonia, Koeman ha poi paragonato la vittoria della sua Nazionale con quella dell’Italia: "Abbiamo fatto due amichevoli e abbiamo fatto otto gol — le sue parole —. Oggi avremmo dovuti segnarne 4, questa è la grande differenza perché se avessimo segnato di più avreste detto che saremmo stati al livello della Germania”.

E ancora: “Ho guardato una serie di squadre e ho notato delle somiglianze. Alcune hanno, per esempio, un'alta percentuale di possesso palla. Ieri (sabato sera, ndr) ho visto l'Italia e sono una squadra molto offensiva e che si spinge molto in avanti. Vedremo cosa accadrà, sarà sicuramente un grande Europeo".