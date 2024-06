Juventus, con Douglas Luiz arriva anche la fidanzata Alisha: la svizzera più seguita di Federer

17 giugno 2024 a

Inseguito dalla Juve, Douglas Luiz può portare con sé a Torino la fidanzata Alisha Lehmann, che potrebbe così giocare nel club femminile bianconero. Un'operazione di mercato che va ben oltre il discorso tecnico legato alla 25enne attaccante svizzera che milita nell'Aston Villa. Una operazione di mercato che porterebbe una certa visibilità anche alla squadra Women della Vecchia Signora. Ingaggiare Lehmann, infatti, significa portare in rosa una giocatori con quasi 11 milioni di followers su TikTok e più di 16 milioni e mezzo su Instagram. La sportiva svizzera più seguita davanti anche a Roger Federer.

Ma chi è Alisha Lehmann? Una calciatrice di 25 ani nata a Tagertschi, in Svizzera, che dopo gli inizi al Konolfingen è poi passata allo Young Boys. Allora, nel 2018, è poi arrivata al West Ham, prima di una parentesi all’Everton, per poi approdare proprio all'Aston Villa dove milita il suo compagno: Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano sta per essere ufficializzato dalla Juventus a seguito di uno scambio con McKennie e Iling-Junior, più una cifra tra i 18 e i 20 milioni.

Nell'operazione, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata inserita proprio Alisha Lehmann. Il che porterebbe di nuovo grande attenzione sulla squadra dopo l’addio di Julia Grosso. Con la calciatrice svizzera si acquisirebbe grande esperienza internazionale. Proprio con la Svizzera, infatti, la calciatrice dal 2017 ha collezionato 51 presenze e otto gol e potrebbe dialogare alla grande con le colleghe Girelli e Bonansea. Insomma, sarebbe una Juve Women tutta da seguire.