Del Piero e il giornalista tedesco, "chiedi scusa": botta e risposta a bordo campo

La prima degli Europei per l’Italia di c.t. Spalletti si è disputata a Dortmund, al Signal Iduna Park, la casa del Borussia, sede nel 2006 della semifinale vinta dall’Italia sulla Germania per 2-0, ai supplementari. Allora segnarono Grosso e Alex Del Piero, che sabato scorso, nella vittoria per 2-1 dell’Italia sull’Albania, era a bordo campo come opinionista per Sky Sport.

‘Pinturicchio’ chiuse i conti 18 anni fa, contro la Germania di Jürgen Klinsmann: un tiro aperto col piatto, su passaggio decisivo in contropiede di Alberto Gilardino, che si piazzò all’angolino. Proprio a Dortmund, qualche giorno fa, è stato riconosciuto non solo dai tanti tifosi che gli hanno dedicato cori ed ovazioni, ma anche dalla tv tedesca, che aveva una postazione sul terreno di gioco.

Nel mentre, il giornalista Alexander Bommes, quando lo ha visto prima del fischio d'inizio, gli ha fatto ampi cenni per avvicinarsi e poi gli ha chiesto "se voleva scusarsi" con i tedeschi, cosa che Alex ha fatto. "Vuoi chiedere scusa per il 2006?", gli chiede il giornalista. "Yeah", risponde subito Del Piero, cui viene chiesto a quel punto di rivolgersi verso la telecamera: "Più che scusa, davvero — dice ridendo — scusate, ragazzi!".

Per la replica di Bommes: ”Buona partita, grazie Alessandro”. Una frase detta di getto dal divertitissimo giornalista. Per fortuna la partita è poi andata bene, nonostante qualche rischio. Il gol in avvio della Albania (per la dormita di Dimarco) ha solo spaventato la formazione di Spalletti, brava a ribaltare la sfida con Bastoni e Barella prima di divorarsi qualche gol e di rischia nel finale di subire un pari che sarebbe stato beffardo. Al triplice fischio, è arrivato il secondo posto nel girone dietro alla Spagna (3-0 sulla Croazia).