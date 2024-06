Thiago Motta, la mossa che spiazza la Juve: arriva Saelemaekers?

Lorenzo Pastuglia 18 giugno 2024 a

a

a

I giocatori che hanno fatto la storia nel suo Bologna vanno riconfermati, anche se l’anno prossimo non allenerà i rossoblù ma alla Juve. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Zirkzee, Thiago Motta vorrebbe anche Alexis Saelemaekers in bianconero.

L’esterno belga, arrivato in prestito dal Milan la scorsa estate per 500 mila euro, ha giocato alla grande in Emilia ma non verrà riscattato dal club felsineo, che non ha intenzione di pagare i 9 milioni di riscatto che servono per prelevarlo definitivamente dal Milan. Il giocatore tornerà così a Milanello per il ritiro estivo, anche se Fonseca, secondo il Corsport, non sembra intenzionato a considerarlo come una pedina chiave.

"Più seguita di Federer", Juventus: ecco chi è la fidanzata di Douglas Luiz | Guarda

Proprio Thiago Motta potrebbe volerlo con sé, dopo che il giocatore ha vissuto una stagione super dimostrando, tra le altre cose, di saper svolgere al meglio parecchi ruoli, dall'esterno alto su entrambe le fasce, al trequartista ma anche il laterale basso, a tre o a quattro, e la mezzala.

Secondo il Corsport, la Juventus non avrebbe ancora avanzato un’offerta ufficiale, ma la richiesta di Thiago a Giuntoli ha fatto sì che la dirigenza bianconera stia riflettendo su una proposta che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7-8 milioni, anche se il Milan lo valuta intorno agli 11. Una cifra che non sarebbe così difficile da colmare. Saelemaekers, sempre secondo il quotidiano romano, preferirebbe non tornare in rossonero e vorrebbe restare in Italia.

La mano di Thiago Motta e uno scippo stellare: la Juve soffia Zirkzee al Milan?

La soluzione Juventus, squadra guidata da un allenatore che lo stima ed è tornata a essere ambiziosa, sarebbe una soluzione gradita che, oltretutto, gli permetterebbe di disputare competizioni prestigiose come la Champions League e il Mondiale per club.