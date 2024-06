Euro 2024, la trasferta del tifoso scozzese è un incubo: cosa state vedendo

18 giugno 2024 a

Se il sogno di andare in trasferta agli Europei in Germania diventa un vero e proprio incubo. Questo è quel che è accaduto a uno scozzese, Rory Bradley - 28enne di Glasgow - che insieme a tre amici è andato in Germania proprio per assistere alle partite della Scozia, compreso il disastroso esordio contro i padroni di casa, che hanno vinto per 5-1.

Ma si diceva: l'incubo sta tutto nell'alloggio in cui il tifoso si è ritrovato dopo una prenotazione effettuata con uno dei più celebri portali per trovare sistemazioni di ogni tipo, almeno stando al suo racconto. Ecco, per la modica cifra di 2.500 euro si è ritrovato prima in una topaia e poi in quella che sembra una struttura medica abbandonata. E il racconto della disavventura viaggia sui profili social di Bradley, sui quali ha postato diversi video.

La vicenda inizia quando il gruppetto arriva a Duren, città che si trova nei pressi di Colonia, nella parte più occidentale della Germania. "Un vero disastro", spiegava Rory, "uno dei letti fatto di cartone e tenuto insieme con del nastro adesivo". Le immagini sono eloquenti. A quel gruppo hanno contattato Booking.com, il portale con cui hanno fatto la prenotazione, che ha prontamente organizzato un alloggio alternativo. Che era anche peggio...

Secondo Rory si trattava di un "dungeon", ossia di una prigione sotterranea, qualcosa che aveva visto "solo nei film dell'orrore". Era infatti la struttura medica di cui vi abbiamo dato conto, mostrata in un lungo video: "Letti ospedalieri, attrezzature industriali all'ingresso". E ancora, aggiunge Bradley: "Ci siamo fatti strada nella proprietà e siamo stati accolti da altre attrezzature industriali, sostanze chimiche esposte, cavi e tubi scoperti e, per finire, un'ascia che sembrava uscita dal film di un omicidio. Avanzando ancora, abbiamo continuato a trovare un pericolo dopo l'altro, compreso l'accesso a una stanza del generatore. Siamo arrivati ​​all'altra estremità della proprietà e c'era un forte odore di umidità". Come se non bastasse "la porta d'ingresso non si chiudeva", insomma sarebbe potuto entrare chiunque.

Morale della favola? Dopo un altra richiesta di aiuto a Booking.com andata di fatto a vuoto, il gruppetto di scozzesi ha trovato alloggio in un ostello.