Andrea Kimi Antonelli in Mercedes al posto di Hamilton: tam-tam impazzito

Manca solo l’ufficialità, ma la voce la si sapeva già da tempo. Andrea Kimi Antonelli prenderà il posto di Lewis Hamilton. Il prescelto del team principal Toto Wolff è lui, tanto da accantonare l’idea di vedere Carlos Sainz in Mercedes, costretto alla “retrocessione” in Williams.

Il 17enne talento bolognese venne scoperto dal talent scout Giovanni Minardi e suo padre Giancarlo, che ha fatto debuttare in F.1 piloti come Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli e Fernando Alonso. La carriera di Antonelli, dopo due campionati Europei di kart vinti nel 2020 e nel 2021, ha spiccato il volo. Ha conquistato il titolo della F.4 italiana e tedesca nel 2022, poi quello di Formula Regional nel 2023 e quest’anno è salito in F.2 con la Prema. Però si è avuta la sensazione, fin dall’inizio, che fosse solo una stagione di transizione verso un futuro in F1 quasi certo.

Ma non solo nel 2025, dato che Antonelli potrebbe già esordire alla guida di una monoposto di F1 quest’anno, dopo l’estate. Al posto del deludentissimo Logan Sargeant in Williams, destinato a dire addio. Finora ha disputato tre test a Imola, Zeltweg e Silverstone, ma è stato soprattutto il terzo a impressionare Wolff e gli ingegneri, per la capacità di adattamento del pilota emiliano e per la velocità con cui affrontava i curvoni Maggots e Becketts (il riferimento erano Russell e il pilota di riserva Mick Schumacher).

Insomma, Antonelli ha bruciato le tappe e sta facendo come Verstappen, che a 17 anni e tre giorni esordì nel 2014 in un weekend di Formula 1, nelle libere di Suzuka, prima di passare in Red Bull pre-GP di Spagna 2016 e di vincere all’esordio. Antonelli è protetto da papà Marco, ex pilota ufficiale di Peugeot, Bmw e Alfa Romeo nel Superturismo e tester del Biscione nel Dtm, titolare di un team vincente nella Porsche Carrera Cup e in GT3.